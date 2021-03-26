Українські шахісти Осьмак і Шевченко стали чемпіонами світу серед студентів

Київські гросмейстери Юлія Осьмак і Кірілл Шевченко в один день виграли онлайн чемпіонати світу серед студентів зі швидких шахів.

Перша в історії шахова "онлайн Універсіада" (1st FIDE World University Online Chess Championships) стала тріумфальною для України – 25 березня на чемпіонаті зі швидких шахів (по 10 хвилин на партію кожному супернику) впевнені перемоги здобули кияни Юлія Осьмак і Кірілл Шевченко.

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Важкий відбір

Турнір відбувся в інтернеті на ігровій платформі Tornelo.com. Спочатку більше 1000 учасників зі всього світу (у тому числі – 15 українців) грали у складному відборі. Його особливість була в тому, що чоловіки і жінки змагалися разом, а на кону було лише по 6 путівок до фіналу для кожної статі. Тому Осьмак, аби продовжити боротьбу за медалі, довелося здолати кількох сильних суперників сильної статі. Непросто довелося і Шевченко, який своїй групі поділив 1-3 місця і пройшов далі лише завдяки додатковому показнику.

Блискучий фінал



Кірілл Шевченко

Але у фіналі українцям не було рівних, і вони впевнено завоювали "золото". Осьмак у 6-ти партіях здобула 4 перемоги і одну партію завершила внічию. Стільки ж перемог (4) у Шевченка – у тому числі над двома рейтинг-фаворитами – росіянами Григорієм Опаріним і Михайлом Антіповим. Киянин програв лише одну партію (одному з аутсайдерів), але вона не вплинула на загальний результат.

Подвійний удар українських шахістів, без сумніву, увійде в шахову історію. Разом з Україною цей успіх розділяють виші, де вчаться студенти Осьмак і Шевченко – Техаський університет Rio Grande Valley і Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського відповідно.

Тепер з нетерпінням чекаємо командний турнір на чемпіонаті світу серед студентів, який відбудеться 27-28 грудня.