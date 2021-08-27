Українські плавці Трусов та Гаращенко здобули срібні медалі Паралімпіади

Ще дві нагороди у скарбничку України на Паралімпіаді у Токіо принесли українські плавці. Андрій Трусов та Кирило Гаращенко підійнялись на другі сходинки п'єдесталу.

Феноменальна Паралімпіада від українських плавців

Андрій Трусов змагався за нагороди на дистанції 200 метрів комплексним плаванням у класі SM7. 21-рінчий спортсмен здобув "срібло" Паралімпіади-2020, яка стала для нього дебютною.

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Кваліфікацію Трусов завершив із третім часом. За 50 метрів до завершення запливу українець лідирував, випереджаючи світовий паралімпійський рекорд.

Однак втримати таку швидкість Андрію не вдалось. На фініші нашого плавця випередив представник Ізраїлю Марк Маляр. Трусов став другим. Трійку лідерів замкнув колумбієць Карлос-Данієль Серрано Серрате.

200 метрів, комплексний стиль

1. Марк Маляр (Ізраїль) – 2:29.01

2. Андрій Трусов (Україна) – 2:29.99

3. Карлос-Данієль Серрано Серрате (Колумбія) – 2:31.58

Ще одну нагороду нашій країні приніс Кирило Гаращенко. Український плавець теж став другим у своєму запливі на дистанції 400 метрів вільним стилем у класі S13.

Для 23-річного спортсмена цей виступ став третім у Токіо. Але жодного разу так і не підіймався на подіум. У цьому ж запливі Гаращенку вдалось взяти "срібло". Випередив його лише білорус Ігар Бокі. Трійку призерів замкнув француз Алекс Порталь.

400 метрів, вільним стилем

1. Ігар Бокі (Білорусь) – 3:58.18

2. Кирило Гаращенко (Україна) – 4:02.07

3. Алекс Портал (Франція) – 4:06.4