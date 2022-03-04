Українські паралімпійці на Іграх-2022 закликали припинити війну в Україні: емоційне відео

Відбулась церемонія відкриття зимових Паралімпійських ігор-2022. Українська збірна змогла прилетіти у Пекін та висловила свою патріотичну позицію на увесь світ.

Сльози українців та підтримка інших країн

Участь українських паралімпійців на Іграх-2022 була під великим питанням. 24 лютого в українську домівку увірвався ворожий російський окупант та розпочав війну.

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Однак українці дібрались у Пекін. 29 наших паралімпійців-героїв будуть захищати честь усієї країни. Наші спортсмени вже провели мирну акцію, розгорнувши два великі плакати, які закликали припинити війну в Україні, щоб у їх рідній державі запанував мир.

Стоп війні! Мир для України,

– написали на банерах.

Українські спортсмени не змогли стримати сліз. Представники інших країн прийшли підтримати та обіймали українців, які знайшли у собі сили та прилетіли у Китай.

Паралімпійці закликають припинити війну: дивіться відео

До уваги. Зимова Паралімпіада-2022 відбуватиметься до 13 березня.

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