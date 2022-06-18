Українські легкоатлетки на чолі з Магучіх завоювали увесь подіум на Діамантовій лізі у Парижі

Етапі Діамантової ліги у Парижі (Франція) став справжньою казкою для України. Українські стрибунки у висоту зайняли увесь п'єдестал.

Феєрія українок у Парижі

Одразу чотири легкоатлетки представляли честь України на Діамантовій лізі у столиці Франції. У сектор у стрибках у висоту змагались Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко та Катерина Табашник, пише 24 канал.

Читайте також Легкоатлетка Рижикова виборола перше "срібло" в сезоні на етапі Діамантової ліги