Українські клуби стартують у шаховій "Лізі чемпіонів"

27 березня розпочинається онлайн Клубний чемпіонат Європи-2021 (European Online Chess Club Cup 2021). Серед учасників – дві українські команди – Greco-Notary і GreenChess.

Клубний чемпіонат Європи з шахів справедливо називають "Лігою чемпіонів", бо в ньому традиційно грають найсильніші команди світу. Не вплинув на ЧЄ-2021 навіть новий "карантинний" формат – нинішні змагання вперше відбудуться онлайн. Серед учасників, як і зазвичай, – зіркові команди і титуловані гравці.

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Україну представлятимуть на Клубному чемпіоні Європи-2021 дві команди – Greco-Notary та GreenChess. Причому перша з них має високий 8-й рейтинг на турнірі, тому очолює восьму відбіркову групу Н.

Що далі?

Загалом у змаганні бере участь 91 клуб, які "розтасовані" на 10 відбіркових груп. В кожній відбудуться кругові турніри, і по дві найсильніші команди вийдуть у фінал.

Шанси українських клубів

Greco-Notary – рейтинг-фаворит своєї груп Н. Але легкого відбору українцям годі чекати. Серед суперників – дуже сильні клуби, зокрема, німецький SV 1930 Hockenheim і азербайджанський Vugar Gashimov.

Ще складніше випробування чекає на GreenChess. Українська команда має 54-й стартовий рейтинг на турнірі та 6-й у своїй групі А. Рейтинг-фаворит тут – OSG Baden Baden. Для порівняння: лідер німецького клубу – претендент на світову шахову корону француз Максим Вешьє-Лаграв має особистий рейтинг 2758, в той час як у першого номера GreenChess Сергія Завгороднього – 2418. Але українці, тим не менше, точно не здадуться без бою. У їхньому складі – бувалі бійці та відомі тренери, які прагнуть показати своїм підопічним якнайкращий приклад.

Перспективи Greco-Notary

Але головна ставка України, звісно, на Greco-Notary. Команда складається не просто з відомих гросмейстерів з високим рейтингом, але й має збалансований та досвідчений склад:

1-3 дошки – гравці збірної України Юрій Криворучко, Павло Ельянов і Юрій Кузубов, які не раз грали пліч-о-пліч;

– гравці збірної України Юрій Криворучко, Павло Ельянов і Юрій Кузубов, які не раз грали пліч-о-пліч; 4-5 дошки – Володимир Баклан і Михайло Бродський – тренери національних збірних України (серед чоловіків і жінок відповідно), а також сильні гравці-практики;

– Володимир Баклан і Михайло Бродський – тренери національних збірних України (серед чоловіків і жінок відповідно), а також сильні гравці-практики; 6 дошка – Олексій Малий, капітан команди та один з найкращих шахістів України з блискавичної гри. А також – відомий український юрист.

Саме завдяки Олексію Малому і президенту Федерації шахів Києва Павлу Куфтирєву, який теж є відомим адвокатом і правником, народилася "юридична" шахова команда Greco-Notary.

Коли і де змагання?