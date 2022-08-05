Українські гравці можуть проявити себе як лідери, – Йовічевіч про зміни у Шахтарі через війну

Повномасштабна війна в Україні проти росії сильно вплинула не лише на розвиток українського футболу, а й на склад клубів. Шахтар фактично залишився без легіонерів.

Йовічевіч: Я ніколи не дивлюся на вік футболіста

У розташування донецької команди повернувся нападник Лассіна Траоре. А по ходу передсезонного збору до Шахтаря приєднався хорватський півзахисник Невен Джурасек.

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Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч розповів про оновлену через війну команду. Тепер у складі багато молодих вихованців, які мають змогу зарекомендувати себе у головній команді Шахтаря. Хорватський наставник зізнався, що ніколи не дивиться на вік футболіста, а звертає увагу на футбольний інтелект гравця.

Я ніколи не дивлюся на вік футболіста. У мене був досвід, коли молоді вихованці клубу, яким по 17 років, грали у вищій лізі разом зі старшими. Обираю гравця по інтелекту, дивлюсь чи підходить він під цю модель гри, чи відповідає характеристикам на ту, чи іншу позицію, чи сприймає вимоги тренера, як він прогресує і як себе поводить. Але в паспорт я не заглядаю, інакше грали б всі старші та досвідчені футболісти,

– розповів Йовічевіч.

"Тепер ми вимагаємо від них стати лідерами"

Шахтар вперше зіткнувся з такими кардинальними змінами у складі. Адже у команді завжди була велика кількість бразильців, а особливо у групу атаки.

"У кожній команді має бути баланс. Ми не думали над цим, що на Аякс вийшли майже всі вихованці. Але, повторюсь, це повна зміна вектора клубу. Це вперше у новітній історії Шахтаря команда залишилась без стількох іноземних футболістів", – сказав головний тренер донеччан.

Йовічевіч впевнений, що у такий складний час українські гравці отримали чудовий шанс проявити себе та сформувати кістяк основи "гірників".

Тепер українські гравці можуть проявити себе як лідери. Останнім часом багато з них набирались досвіду в орендах. Тепер ми вимагаємо від них стати лідерами і взяти відповідальність у свої руки, щоб вони були кістяком нового Шахтаря,

– додав Ігор Йовічевіч.

Нагадаємо, що перший тренувальний збір Шахтар провів у Нідерландах, де провів три благодійні матчі. Команда вже розпочала другий збір у Словенії. "Гірники" живуть на базі у Брно, де раніше збірна України готувалась до плей-офф відбору ЧС-2022.

Наразі підопічні Йовічевіча готуються до товариського поєдинку проти італійської Роми. Зустріч відбудеться 7 серпня на "Стадіо Олімпіко" у Римі.

Старт УПЛ запланований на 23 серпня. Наразі не визначений календар матчів. У єврокубках Шахтар розпочне свій шлях із групового раунду Ліги чемпіонів.