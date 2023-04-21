Футболісти збірної України закрили збір співачки MamaRika на дрони для військових

Під час війни в Україні спорт та шоубізнес об'єднуються в одне ціле. Так сталось у випадку з українською виконавицею MamaRika та сім'єю українського футбольного наставника Сергія Реброва.

Українська співачка нещодавно повернулась із Дубаю, де намагалась зібратись кошти, аби закрити черговий збір для наших військових. Однак через тамтешні суворі правила не змогла цього зробили, продавши прапор України з підписами захисників на аукціоні.

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Спорт та шоубізнес об'єднались в одне ціле

Така неприємна звістка шокувала MamaRika, плани якої обірвались в останній момент.

Я дізналась про цю новину з великим жахом. Була у розпачі і розуміла, що просто не можу повернутись додому із порожніми руками, але сталося справжнє диво,

– розповідає MamaRika.

Однак той збір врятував один телефонний дзвінок від дружини футбольного наставника Аль-Айна Сергія Реброва. Анна якраз зателефонувала співачці з приводу нового інтерв'ю.

Дружина Реброва одразу ж розповіла історію про збір коштів від MamaRika. Сергій Станіславовим миттєво відреагував та сконтактувався із українськими футболістами, які виступають за кордоном.

Сергій Ребров із Олександром Зінченком, Андрієм Ярмоленком та Романом Яремчуком спільними зусиллями придбали унікальний український прапор за 2,3 мільйона гривень, закривши збір для наших захисників.

MamaRika за виручені кошти вже придбала 5 дронів для третьої окремої штурмової бригади "Азов" – два DJI Matrice 300rtk і три DJI Mavic 3 enterprise, які будуть наближати перемогу України у війні над Росією.

Ось так один момент спорт та шоубізнес об'єднались навколо однієї біди – повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала Росія.



MamaRika із сім'єю Ребрових / Фото співачки

Інтерв'ю MamaRika для Анни Ребрової