Повний комплект медалей: українці здобули низку нагород на КС з академічного веслування – фото
Джерело:Інстаграм НОК
Українські екіпажі феєрили на етапі Кубка світу з академічного веслування. "Синьо-жовті" спортсмени змогли зібрати нагороди усіх ґатунків.
У столиці Хорватії, Загребі завершився перший етап Кубка світу з академічного веслування. Українська команда змогла вибороти "золото", "срібло" та "бронзу" на змаганнях.
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Всього потроху
Жіноча четвірка парна у складі Катерини Дудченко, Анастасії Коженкової, Наталії Довгодько і Дарини Верхогляд перемогла у своєму фіналі, цим самим здобувши золоті медалі. Такий же чоловічий екіпаж фінішував другим. "Срібло" вибороли Дмитро Гула, Олександр Надтока, Іван Довгодько та Микола Калашник. А от бронзові нагороди до скарбнички України додала четвірка розпашна без стернового, до складу якої увійшли Олексій Селіванов, Сергій Гринь, Микола Мазур та Максим Боклаженко.
Українські призерки / НОК України
Українські призери / НОК України
Українські призери / НОК України