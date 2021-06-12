Українські борчині здобули ще 4 медалі на Poland Open, Белінська – чемпіонка

У польській Варшаві 11 червня завершились змагання для українських борчинь. Скарбничка України на меморіалі Зіолковського (Poland Open-2021) поповнилась ще 4 нагородами.

Україна – найкраща на Poland Open-2021

Українські борчині завоювали одне "золото", два "срібла" та одну "бронзу". Загалом наші дівчата здобули на турнірі у Варшаві 8 медалей. Україна посіла перше місце у загальнокомандному заліку Poland Open-2021.

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У ваговій категорії до 53 кілограмів на другу сходинку п'єдесталу підійнялась Христина Береза. У фінальній сутичці українка не змогла здолати представницю Індії Вінєш Вінеш (8:0). Береза стала срібною призеркою.

Береза на шляху до боротьби за "золото" здолала борчинь із Росії (6:5) та Польщі (2:2).

Вінеш – Береза відеоогляд

У вазі до 57 кілограмів також не обійшлось без українських борчинь. Бронзову медаль здобула Тетяна Кіт. На старті турніру українка програла представниці Нігерії (10:0). У наступній сутичці наша борчиня реабілітувалась за поразку. Кіт впевнено здолала американку (8:2).

Такий результат дозволив Тетяні вийти у бронзовий фінал. Там на нашу борчиню чекала сутичка проти росіянки Валерії Коблової Жолобової. Дівчата показали красиву боротьбу на килимі. У підсумку – 8:9 на користь росіянки. Але українська команда попросила переглянути відеоповтор.

Після довгого обговорення судді змінили рахунок на користь Тетяни (8:7). Поки рефері вирішували долю "бронзи" було видно, що росіянка впевнена у своїй перемозі, але після зміни рішення посмішка з її обличчя миттєво зникла. Це була найдраматичніша сутичка того вечора.

Коблова – Кіт відеоогляд

Юлія Лісовська захищала "синьо-жовтий" прапор у вазі до 59 кілограмів. У фіналі українка зустрілась із Ангеліною Лисак, яка колись виступала за Україну. Лісовська нав'язала свою боротьбу, але здобути золоту медаль не змогла (2:0).

Цікаво, що саме проти ексукраїнки Юлія зустрічалась у першому раунді турніру, де теж поступилась (7:1).

Лисак – Лісовська відеоогляд фіналу

Ще однією нагородою скарбничка України поповнилась у вазі 72 кілограмів. Тут не було рівних нашій Аллі Белінській. Українка на шляху до "золота" здолала борчинь із Казахстану (5:4), Румунії (6:1), Росії (11:3) та Туреччини (5:4).

У сутичці проти представниці Туреччини теж не обійшлось без челенджу, де судді знову винесли правильне рішення – перемога Белінської.

Белінська – Тосун відеоогляд