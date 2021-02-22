Українські боксери розбили росіян у фіналі, здобувши чотири "золота" у Чорногорії

У чорногорському місті Будва 21 лютого завершився боксерський турнір "Адріатична перлина". Українська команда перемогла у фіналі російських представників, здобувши чотири золоті нагороди.

21 лютого завершились фінальні поєдинки турніру, участь у якому брали 140 спортсменів із 13 країн світу. Українській молодіжній збірній з боксу вдалось стати однією з лідерок змагань.

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Вдалий виступ української збірної з боксу

Міжнародний турнір у Чорногорії, який відбувався з 17-21 лютого, став етапом у підготовці до молодіжного чемпіонату світу-2021, який повинна приймати Польща у квітні 2021 року. В останній день змагань на ринг вийшли боксери у 14 вагових категоріях. Серед них було 6 представників України, з них троє взяли нагороди найвищого ґатунку.

До слова, днем раніше першу медаль для української команди завоював Юрій Захареєв, який у ваговій категорії 69 кілограмів став чемпіоном турніру, здолавши у вирішальному бою суперника з Молдови.

Ще три золотих нагороди поповнили скарбничку молодіжної збірної України у завершальний день змагань. Троє українських боксерів вийшли на ринг проти представників Росії.

Фінальні бої

Геннадій Масленніков у категорії до 60 кілограмів здолав Тенгіза Котояна. Ратмір Турчанінов, який представляє нашу країну у категорії 64 кілограмів, виявився сильнішим за росіянина Донієра Назарова. Ще один українець Матвій Ражба у вазі до 81 кілограмів переміг Василя Кавєріна.

У фінальних боях змагались ще три боксери з України. Дмитро Пащенко (46-49 кілограмів) та Василь Ткачук (у вазі понад 91 кілограм) не змогли здобути золоті нагороди. За крок до першого місця зупинилась єдина претендентка серед дівчат Марина Стойко у вазі 69 кілограмів.