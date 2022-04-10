Українські боксери здобули 11 нагород на міжнародному турнірі в Румунії

У Румунії відбувся міжнародний турнір з боксу "Golden Belt-Nicolae Linca". "Синьо-жовті" вибороли 11 нагород.

Національна команда успішно виступила на турнірі

Змагання у Румунії є одними із важливих стартів перед двома міжнародними турнірами: чоловічим чемпіонатом Європи та жіночим чемпіонатом світу. Турнір тривав 5 днів, повідомляє 24 канал.

Читайте також Відомий інсайдер назвав дату реваншу Усик – Джошуа

Наші спортсмени боролися за 25 комплектів нагород (13 у чоловіків, 12 – у жінок).

За підсумками змагань українські боксери виграли 11 нагород. Дві з них стали золотими – їх здобули Тетяна Коб (до 52 кілограмів), а також Анна Лисенко (до 66 кілограмів).

Підсумкові результати українців