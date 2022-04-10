Українські боксери здобули 11 нагород на міжнародному турнірі в Румунії

10 квітня 2022 , 17:05
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У Румунії відбувся міжнародний турнір з боксу "Golden Belt-Nicolae Linca". "Синьо-жовті" вибороли 11 нагород.

Національна команда успішно виступила на турнірі

Змагання у Румунії є одними із важливих стартів перед двома міжнародними турнірами: чоловічим чемпіонатом Європи та жіночим чемпіонатом світу. Турнір тривав 5 днів, повідомляє 24 канал.

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Наші спортсмени боролися за 25 комплектів нагород (13 у чоловіків, 12 –  у жінок).

За підсумками змагань українські боксери виграли 11 нагород. Дві з них стали золотими – їх здобули Тетяна Коб (до 52 кілограмів), а також Анна Лисенко (до 66 кілограмів).

Підсумкові результати українців

  • "Золото": Тетяна Коб (до 52 кілограмів), Анна Лисенко (до 66 кілограмів)
  • "Срібло": Андрій Єфимович (до 48 кілограмів), Валерія Єрошенко (до 57 кілограмів)
  • "Бронза": Анна Охота (до 48 кілограмів), Дар'я-Ольга Гутаріна (до 50 кілограмів), Марія Сєдая (до 70 кілограмів), Олеся Крисюк (до 81 кілограмів), Ярослав Михалушко (до 67 кілограмів), Іван Сапун (до 80 кілограмів), Кирило Ламах (до 86 кілограмів).
Автор: Дарина Жданович