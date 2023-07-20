Тріумф українського баскетболу: обидві наші збірні повернулися додому з медалями після Євро

В Угорщині завершився чемпіонат Європи з баскетболу серед команд вищих навчальних закладів. Чоловіча та жіноча українські команди змогли показати чудовий результат.

Обидві збірні піднялися на п'єдестал пошани. Ба більше, кожна з команд пробилася до фіналу змагань, де дівчата стали переможницями, а хлопці – віцечемпіонами чемпіонату Європи.

Читайте також Українські баскетболістки – срібні призерки чемпіонату світу

"Золото" жіночої збірної

Змагання відбувалися у форматі 3х3. Від дівчат Україну представляла команда Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, яка виступала в якості чинних чемпіонів Європи серед університетських команд. За неї грали Анжеліка Ляшко, Дар'я Кононученко, Вероніка Космач та Вероніка Любінець.

Наша збірна підтвердила свій статус та захистила титул чемпіона. На вирішальних стадіях українки здолали суперниць із Франції та Румунії. Спочатку в півфіналі вони перемогли команду Університету Західної Бретані (Франція) 17:7, а у фінальному матчі, який видався більш конкурентним, переграли румунський Універсистет Пітешті 19:16.



Збірна Прикарпатського національного університету / ФБУ

"Срібло" чоловічої збірної

Хлопці ж були представлені на турнірі збірною Сумського державного університету. У складі команди виступали Ігор Стародуб, Ілля Кабацюра, Євген Балабан та Сергій Старцев.

У півфіналі вони обіграли представників Рупінського коледжу з Ізраїлю 21:12. Але у вирішальному матчі українцям не вдалося зупинити литовський колектив із Університету Вітовта Великого – 10:21. Литовці, як і наші дівчата, зуміли захистити звання чемпіонів, яке здобули минулого року.



Збірна Сумського державного університету / ФБУ

. Євро з баскетболу 3х3 серед команд вищих навчальних закладів був відбірковим на Кубок світу серед університетських команд 2023 року. Місце його проведення поки не оголошено. У жовтні 2022 року жіноча команда Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника дійшла до чвертьфіналу, то ж чекаємо на прогрес.