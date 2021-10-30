Українська велогонщиця Олена Старікова увійшла до фінального списку учасників Ліги чемпіонів

Вже 6 листопада розпочнеться перша серія Ліги чемпіонів UCI на треку. Напередодні цієї події організація представила фінальний список учасників зі 72 спортсменів.

Загалом участь у змаганнях приймуть 72 найкращі велосипедисти світу, серед яких українка Олена Старікова. Вони отримали золотий квиток на перший сезон Ліги чемпіонів UCI на треку.

У змаганні беруть участь 36 чоловіків та 36 жінок, серед яких володарі:

29 олімпійських медалей, у тому числі 10 золотих,

63 титулів чемпіонату світу з велосипедного спорту на треку

Серед жінок, що наразі підтверджені, у спринтерській категорії Олена Старікова (Україна) – срібна призерка Олімпійських ігор 2020 року та срібна призерка чемпіонатів світу та Європи.

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Гонки відбуватимуться у двох видах – спринті та на витривалість.

"Чемпіонат світу з велоспорту на треку Tissot UCI у Рубе був неймовірним видовищем, і тепер найкращі спортсмени візьмуть участь у Лізі чемпіонів UCI на треку. Вони приєднаються до попередньо кваліфікованих спортсменів і таким чином вболівальники зможуть побачити найвизначніші велоперегони на треку за останній час. Стільки олімпійських чемпіонів та чемпіонів світу UCI на одному велодромі одночасно – це гарантія дивовижного шоу. Разом з Discovery Sports Events ми влаштовуємо безпрецедентну подію, яка тішитиме спортсменів протягом листопада і грудня", – заявив президент UCI Девід Лаппартіент.

1-й тур на Велодром Ільєс Балеар, Майорка, Іспанія, починається 6 листопада.