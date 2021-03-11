Українська тенісистка Завацька може зіграти на турнірі у Росії

21-річна українська тенісистка Катаріна Завацька невдало зіграла у Дубаї. Наступним турніром українки можуть стати змагання у Санкт-Петербурзі (Росія).

Несподіване рішення українки

Катаріна Завацька вкрай невдало провела турнір в Дубаї, покинула змагання в 1/32 фіналу, поступившись Жіл Белен Тайхманн зі Швейцарії. Після цього українська тенісистка потрапила в основну сітку турніру WTA500, який відбудеться у російському Санкт-Петербурзі.

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Завацька стала єдиною серед українок, яка може взяти участь на цьому старті. Сталось це завдяки відмові чешки Крістіни Плішкової. Попередньо 26 тенісисток заявились на турнір, але вже 8 дівчат відмовились від участі.

Хто відмовився від участі на турнірі у Росії

Белінда Бенчіч (Швейцарія)

Ріске Елісон (США)

Юлія Путінцева (Казахстан)

Донна Векіч (Хорватія)

Патріціа Марія Ціг (Румунія)

Крістіна Плішкова (Чехія)

Сорана Кирстя (Румунія)

Заріна Діяс (Казахстан)

Тенісистки змагатимуться за перемогу з 15-21 березня. До слова, Завацька вже не вперше бере участь на цьому турнірі. У 2019 році вона вилетіла у другому колі кваліфікації.

Зараз п'ята ракетка України Завацька посідає 128 сходинку у рейтингу WTA. Найвища позиція у кар'єрі – 103 місце. Цікаво, що майже всі українські тенісистки раніше заявляли, що не будуть їхати на турніри у Росію.