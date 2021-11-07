Українська тенісистка Калініна здобула титул ITF після відмови суперниці

Ангеліна Калініна стала переможницею хардового турніру у Франції. Фінал для української тенісистки завершився достроково.

Ангеліна Калініна (Україна) – Осеан Доден (Франція) 1:0 (7:6, 1:0)

Фінал 60-тисячника ITF завершився достроковою перемогою українки. На початку другого сету Доден відмовилась від продовження зустрічі.

Цікаво дізнатись Пауза на шість місяців, – українська тенісистка оголосила про перерву в кар'єрі

Відзначимо, що перший сет залишився за Калініною. Тенісистки видали потужну першу партію. На корті були гойдалки, обидвоє не хотіли поступатись у вирішальній боротьбі за трофей. Дівчата перевели сет у тай-брейк. На ньому сильнішою була Ангеліна, яка з різницею у три м'ячі взяла партію – 7:4

Калініна розпочала другий сет із виграного гейму на подачі суперниці з Франції. Але цей розіграш став останнім у матчі. Осеан не змогла дограти поєдинок.

Ангеліна Калініна – переможниця 60-тисячника у Франції. Українська тенісистка, яка посідає 57 місце у рейтингу WTA, оформила на турнірі п'ять переможних зустрічей.

Наступний турнір WTA, у якому візьме участь Калініна, буде в австрійському Лінці.. Її першою суперницею в 1/16 фіналу стане непоступлива італійка Мартіна Тревізан. Поєдинок відбудеться вже 8 листопада.