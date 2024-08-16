Скандальний гол у матчі ЛНЗ – Лівий Берег: що вирішив Комітет арбітрів УАФ

В українському футболі завжди присутня чимала кількість різних емоцій, сенсацій, чуток та скандальних випадків. У матчі першого туру Української Прем'єр-Ліги між ЛНЗ та Лівим Берегом відбувся перший спірний момент у новому сезоні чемпіоната країни.

Повідомляють про те, що у матчі ЛНЗ – Лівий Берег рефері не повинен був зараховувати переможний гол черкащан у ворота дебютантів елітного дивізіона України. Нагадаємо, що гра завершилась з мінімальним рахунком 1:0 на користь ЛНЗ.

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Рішення Комітету арбітрів УАФ щодо голу ЛНЗ

Комітет арбітрів УАФ разом з італійським консультантом Ніколою Ріццолі після перегляду та аналізу моменту винесли вердикт щодо помилики суддівської бригади матчу ЛНЗ – Лівий Берег на чолі з Дмитром Кубряком.

До слова. У матчі Шахтар – Полісся також була зафіксована помилка у роботі бригади арбітрів. Головний рефері матчу Олександр Шандор не показав жовту картку голкіперу "гірників" на 13-й хвилині через фол за межами штрафного майданчика.

У тому матчі гравець черкаського клубу Марк Асінор за декілька хвилин до закінчення гри забив переможний гол у ворота Лівого Берегу. Фахівці УАФ детально розповіли про момент біля київської команди.

Гравець №90 ЛНЗ намагаючись заволодіти м’ячем і виконати удар, приземляється, нехай і випадково, на ногу суперника, який збирався боротися з ним за м’яч. Наступ на ногу є чітким і очевидним, як і той факт, що ця дія завадила гравцю №18 Лівого Берега спробувати відібрати м’яч у суперника. З наведених причин слід відмінити зарахування голу та призначити штрафний удар на користь команди захисника. На жаль, аналіз відеоасистента арбітра є некоректним, він мав би виявити порушення у початковій фазі атакувальних дій, а перегляд на полі мав би бути рекомендованим”,

– пояснили у Комітеті арбітрів УАФ.

Відеопояснення Нікола Ріццолі щодо помилок арбітрів в УПЛ:

У третьому турі Української Прем'єр-Ліги ЛНЗ вдома буде приймати Рух – 18 серпня о 15:30. У той же день Лівий Берег зіграє проти донецького Шахтаря на домашньому стадіоні. Час проведення матчу – 18:00.