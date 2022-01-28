Українська команда отримала календар матчів в баскетбольній Лізі чемпіонів
Джерело:БК Прометей
Баскетбольний клуб Прометей зіграє у топ-16 Ліги чемпіонів. На цій стадії турніру в групі в української команди будуть троє суперників.
Прометей потрапив до групи K, де його суперниками будуть іспанська Унікаха, румунська Клуж-Напока та бельгійський Остенде. Перші дві команди виграли свої групи першого групового етапу, а Остенде пройшов плей-ін, виявившись сильнішим за боснійську Ігокею.
До теми Український Прометей створив сенсацію у баскетбольній Лізі чемпіонів: відеоогляд
Стартуватиме Прометей домашнім матчем проти Клуж-Напоки 1 лютого. Ця гра відбудеться в Запоріжжі, де Прометей приймає суперників в міжнародних матчах.
Повний розклад матчів Прометея у топ-16 Ліги чемпіонів виглядає наступним чином:
- Вівторок, 1 лютого, 19:00.
Прометей – Клуж-Напока
- Вівторок, 8 лютого, 19:00.
Прометей – Унікаха
- Четвер, 10 лютого, 21:00.
Остенде – Прометей
- Середа, 9 березня, 19:00.
Прометей – Остенде
- Середа, 16 березня, 19:30.
Клуж-Напока – Прометей
- Вівторок, 22 березня (час початку гри буде відомий пізніше)
Унікаха - Прометей
До чвертьфіналу Лиги чемпіонів вийдуть дві кращі команди з квартету.
Варто зазначити, що матчі групи K вже почалися – у першій грі румунська Клуж-Напока на виїзді обіграла Унікаху – 79:73.