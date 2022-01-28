Українська команда отримала календар матчів в баскетбольній Лізі чемпіонів

Баскетбольний клуб Прометей зіграє у топ-16 Ліги чемпіонів. На цій стадії турніру в групі в української команди будуть троє суперників.

Прометей потрапив до групи K, де його суперниками будуть іспанська Унікаха, румунська Клуж-Напока та бельгійський Остенде. Перші дві команди виграли свої групи першого групового етапу, а Остенде пройшов плей-ін, виявившись сильнішим за боснійську Ігокею.

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Стартуватиме Прометей домашнім матчем проти Клуж-Напоки 1 лютого. Ця гра відбудеться в Запоріжжі, де Прометей приймає суперників в міжнародних матчах.

Повний розклад матчів Прометея у топ-16 Ліги чемпіонів виглядає наступним чином:

Вівторок, 1 лютого, 19:00.

Прометей – Клуж-Напока

Прометей – Клуж-Напока Вівторок, 8 лютого, 19:00.

Прометей – Унікаха

Прометей – Унікаха Четвер, 10 лютого, 21:00.

Остенде – Прометей

Остенде – Прометей Середа, 9 березня, 19:00.

Прометей – Остенде

Прометей – Остенде Середа, 16 березня, 19:30.

Клуж-Напока – Прометей

Клуж-Напока – Прометей Вівторок, 22 березня (час початку гри буде відомий пізніше)

Унікаха - Прометей

До чвертьфіналу Лиги чемпіонів вийдуть дві кращі команди з квартету.

Варто зазначити, що матчі групи K вже почалися – у першій грі румунська Клуж-Напока на виїзді обіграла Унікаху – 79:73.