Українська команда домашній матч Ліги чемпіонів буде змушена провести в Чехії

Баскетбольний клуб Прометей 3 березня зіграє перенесений матч Ліги чемпіонів. Однак замість гри на домашньому майданчику, команді доведеться зіграти в Чехії.

У другому раунді групового етапу Ліги чемпіонів Прометей поміряється силами з румунським Клужем. Гра запланована на 3 березня.

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Хоча ця гра буде вже третьою для Прометея в топ-16 Ліги чемпіонів. Спочатку ця гра мала відбутися в Запоріжжі 1 лютого. Але її перенесли через спалах коронавірусу в складі Прометея.

Вже згодом 13 лютого керівництво Прометею вирішило відправити команду на збори до Чехії. Причиною стало те, що легіонери команди почали отримувати повідомлення від своїх посольств з вимогою покинути територію України через можливе військове вторгнення Росії. Тож чоловіча команда у повному складі відправилася на збори до Чехії, а жіноча – до Болгарії.

Тоді ж президент клубу Володимир Дубинський пообіцяв, що він зробить усе можливе, щоб матч проти Клужа відбувся в Україні. Тільки цього разу не в Запоріжжі, а в Києві.

Однак на сайті баскетбольної Ліги чемпіонів тепер місцем проведення цього матчу значиться чеський Нимбурк. Дата ж залишилася без змін – 3 березня.

Варто додати, що на 9 березня в Прометея запланований ще один домашній матч Ліги чемпіонів – проти бельгійського Остенде. Поки на сайті турніру місцем проведення вказано Запоріжжя.