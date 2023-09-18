Українська громада провела акції подяки Німеччині в день закриття Ігор нескорених 2023

У німецькому місті Дюссельдорф впродовж тижня тривали "Ігри нескорених". В останній день змагань активісти української громади Німеччини зібралися, аби в черговий раз подякувати народові та уряду Німеччини за непохитну підтримку України у титанічному протистоянні у повномасштабній війні, яку розв’язала Росія.

Ігри нескорених (Invictus games) у 2014 році започаткував британський принц Гаррі. В них беруть участь вйськовослужбовці ао ветерени, які були поранені, травмовані або захворіли, виконуючи свої службові обов’язки на полі бою. У 2023 році Ігри нескорених приймав Дюссельдорф з 9 по 16 вересня.

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І українські ветерани та ветеранки тут стали уособленням цього духу незламності та непереможності. Адже не тільки на полі бою українці довели, що Світло обов’язково переможе темряву, але й на спортивних трибунах – наші захисники здобули 34 медалі: 12 золотих, 14 срібних та 8 бронзових. Для нашої країни цьогорічні змагання стали найуспішнішими за всю історію участі української команди.

Підтримували українську збірну потужний десант українських активістів Німеччини, які впродовж цих днів стали не тільки вболівальниками, а й організували низку акцій. Насамперед акції подяки усім, хто допомагає Україні встояти у боротьбі із російським окупантом.

Учасники акцій – представники українських організацій Vilni_de_ua (Гамбург) та Ukrainian Culture Network (Дюссельдорф) за підтримки спільноти Communities Army of Ukraine та консула України в Дюссельдорфі Ірини Шум розгорнули на території проведення ігор великий банер із зображенням леопарду, який везе на спині малого хлопця в синьо-жовтому одязі, та має тінь у вигляді німецького танку Leopard. Таким чином висловили подяку Німеччині за надані Україні бойові машини.

Вперше цей банер був розгорнутий 12 червня українськими футбольними фанатами на стадіоні в місті Бремен під час футбольного матчу Німеччина – Україна, на якому були присутні посол України в Німеччині Олексій Макеєв та президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр. Після того банер прикрашав будівлю Генерального консульства України в місті Гамбург, де його підписала в ході урочистої церемонії генеральний консул України в цьому місті Ірина Тибінка.

До речі, відбулося це поруч із виставковим наметом німецької оборонної промислової компанії KNDS, яка займається виготовленням цих легендарних танків Leopard, які допомагають українським воїнам захищати нашу землю. Під час спілкування із представниками компанії українці вкотре щиро подякували за допомогу і підтримку, подарували футболки із зображенням вже згаданого леопарда та українського хлопчика на його спині. Більше того, наші активісти отримали запевнення, що компанія і надалі допомагатиме Україні, а вже скоро направить до нашої держави чергову партію спеціальної військової техніки для Збройних Сил України.

Футболку із символом українських воїнів, яких скалічила війна, але не зламала їх прагнення до Перемоги, у вигляді стилізованого під український тризуб атакуючого сокола з механічним крилом, у свій день народження від українських активістів отримав і принц Гаррі, ініціатор і засновник Invictus games.

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Такі футболки стали візитівкою наших невтомних співгромадян, котрі систематично влаштовують акції-подяки за надану Україні зброю, а також щоб вкотре нагадати – Росія – країна терорист, вона вбиває безневинних і зупинити її ми можемо тільки із допомогою світу. Загалом, активні представники української громади відзначили особливу увагу, як принца Гаррі, так і усіх офіційних осіб, котрі були присутні впродовж проведення Ігор нескорених до українських спортсменів. Без перебільшення усі щиро висловлювали свою підтримку та захоплення нашими ветеранами.

Варто окремо відзначити зустріч українських волонтерів-активістів із Марі-Агнес Штрак-Циммерманн, відомою німецькою політикинею, головою Комітету Бундестагу з питань оборони і що найважливіше – великою прихильницею та лобісткою українських оборонних інтересів у Німеччині. Марі-Агнес вкотре висловила захоплення незламним духом українських воїнів та запевнила, що підтримка світу у цій кривавій боротьбі із окупантом завжди буде на боці Світла, а значить – України. Від активістів політикиня отримала стилізований військовий жетон із зображенням того ж українського сокола, який всупереч усьому боротиметься до переможного кінця. Цей жетон Марі-Агнес відразу почепила собі на шию.

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Втім, українські активісти усвідомлюють, що перемогти російських загарбників можна буде тільки тоді, коли Україна матиме достатню кількість необхідної зброї, включно з винищувачами та ракетами. Тож наші невтомні земляки в останній день Ігор Нескорених влаштували невеличкий мітинг біля дюссельдорфського стадіону, на якому крім висловлення подяки німцям за вже надану допомогу, наголосили (зокрема, шляхом демонстрації відповідних плакатів) на необхідності надати Україні далекобійні ракети Taurus.

За твердженням організаторів акції, без підтримки світу Україні було б набагато важче. Вони наголосили: "без озброєння, яке сьогодні надає Україні Німеччина та інші країни світу, ми б не змогли втримати мирним небо над головами наших союзників. Адже Україна сьогодні стоїть живим щитом на захисті безпеки усього цивілізованого світу. І ми ніколи не соромимося і не забуваємо дякувати тим, хто підтримує нашу боротьбу із темрявою. Подякувати тим, хто став на сторону Світла. Водночас, військова допомога Україні має продовжуватися, поки російська імперія Темряви не буде остаточно переможена".