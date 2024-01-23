"Сльози на обличчі": українська біатлоністка – про завоювання олімпійської медалі

Поліна Пуцко стала бронзовою призеркою спринтерської гонки на Юнацьких Зимових Олімпійських Іграх 2024. Після здобуття медалі українська біатлоністка прокоментувала свій виступ.

Після здобуття бронзової нагороди на Юнацьких Зимових Олімпійських Іграх 2024, біатлоністка Поліна Пуцко розповіла про емоції від спринтерської гонки. Припустившись одного промаху на стрільбі стоячи, українка показала третій результат на фініші.

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Емоції Поліни Пуцко після здобуття олімпійської "бронзи"

За словами юної спортсменки, після фінішу вона не могла повірити, що стала третьою в цій боротьбі.

"До мене підійшов представник Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) і сказав: “Вітаю, ти третя” – і в мене на очах одразу виступили сльози, переповнювали емоції.

Мені вдається добре стріляти саме у вітер, на відміну від тихої погоди, тож це була абсолютно моя атмосфера. Я робила ставку саме на цей спринт", – розповіла Поліна Пуцко.

Поліна Пуцко проводить четвертий сезон у кар'єрі. Гонки Зимової Юнацької Олімпіади-2024 – перші міжнародні в її кар'єрі.

У середу, 24 січня, на Юнацькій Зимовій Олімпіаді у Канвондо (Республіка Корея) відбудеться заключна біатлонна гонка – змішана естафета. Разом із Поліною Пуцко Україну в ній представлять Валерія Шейгас, Дмитро Крюков та Олександр Біланенко-молодший.