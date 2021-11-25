Українська біатлоністка Блашко здобула "бронзу" у першій гонці сезону на Кубку IBU
Джерело:24 канал
Вже у першій гонці нового біатлонного сезону українська спортсменка підійнялась на подіум. Дарія Блашко стала третьою у спринті на Кубку IBU.
Перша гонка та відразу подіум
25-річна українська біатлоністка з п'єдесталу розпочала для себе новий сезон. На першій стрільбі Дарія Блашко одного разу влучила "у молоко". Що не скажеш про її стійку – п'ять з п'яти.
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Завдяки лише одній хибі українка змогла фінішувати третьою у спринті, який дав старт новому сезону. Боротьба за "золото" була дуже спекотною. на фініші відставання третього від першого місця склало лише 3,1 секунди.
Інші українські біатлоністки теж показали непоганий результат у шведському Ідре – ще дві українки у топ-20. Ольга Абрамова з одним промахом стала 13-ю, а Бех – 16-ю. Катерина теж одного разу схибила на лежці.
Надія Бєлкіна та Анна Кривонос фінішували за межами топ-30.
Результати жіночого спринту
1. Маріон Візенсартер (Німеччина) (0+1)
2. Каролін Коломбо (Франція) (0+2) +0,5
3. Дарія Блашко (Україна) (1+0) +3,1
…
13. Ольга Абрамова (1+0)
16. Катерина Бех (1+0)
31. Надія Бєлкіна (1+1)
60. Анна Кривонос (0+1)