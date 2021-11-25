Українська біатлоністка Блашко здобула "бронзу" у першій гонці сезону на Кубку IBU

Вже у першій гонці нового біатлонного сезону українська спортсменка підійнялась на подіум. Дарія Блашко стала третьою у спринті на Кубку IBU.

Перша гонка та відразу подіум

25-річна українська біатлоністка з п'єдесталу розпочала для себе новий сезон. На першій стрільбі Дарія Блашко одного разу влучила "у молоко". Що не скажеш про її стійку – п'ять з п'яти.

Цікаво побачити Чемпіони, протистояння та сенсації: яскравий трейлер нового біатлонного сезону

Завдяки лише одній хибі українка змогла фінішувати третьою у спринті, який дав старт новому сезону. Боротьба за "золото" була дуже спекотною. на фініші відставання третього від першого місця склало лише 3,1 секунди.

Інші українські біатлоністки теж показали непоганий результат у шведському Ідре – ще дві українки у топ-20. Ольга Абрамова з одним промахом стала 13-ю, а Бех – 16-ю. Катерина теж одного разу схибила на лежці.

Надія Бєлкіна та Анна Кривонос фінішували за межами топ-30.

Результати жіночого спринту

1. Маріон Візенсартер (Німеччина) (0+1)

2. Каролін Коломбо (Франція) (0+2) +0,5

3. Дарія Блашко (Україна) (1+0) +3,1

…

13. Ольга Абрамова (1+0)

16. Катерина Бех (1+0)

31. Надія Бєлкіна (1+1)

60. Анна Кривонос (0+1)

. Чоловічий спринт у Швеції відбудеться 25 листопада. Початок гонки о 15:00 за київським часом. Україну представлятимуть 6 біатлоністів – Сергій Телень, Віталій Труш, Руслан Бригадир, Степан Кінаш, Андрій Орлик та Роман Боровик.