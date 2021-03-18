Українська баскетболістка розірвала Європу видовищною грою: відео

Джерело:24 канал
Капітан збірної України з баскетболу Ягупова 17 березня провела феєричний матч за турецький Фенербахче у Євролізі. Українка стала найрезультативнішою у поєдинку проти Галатасараю.
Протягом всього матчу перевагою на майданчику володіли гості. Така гра вилилась у перемогу Фенербахче.
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Українка провела на паркеті майже весь матч. За 36 хвилин 2 секунди Аліна Ягупова змогла набрати аж 32 очки та стати найкращою гравчинею зустрічі. Також баскетболістка записала у свій актив 4 підбирання, 7 передач, 2 перехоплення та зробила 1 блок-шот.
Найближча суперниця за ефективністю у матчі відстала від українки на 12 очок. Цікаво, що Ягупова стала не лише найрезультативнішою у цьому матчів, а й у перших чотирьох поєдинках чвертьфіналу.Баскетболістка з України – чинна MVP сезону в Євролізі та перебуває серед кандидатів на титул цього сезону.Матч-відповідь клуби проведуть вже 19 березня.
Спостерігатись за грою українки одне задоволення. На відео видно, як Ягупова легко "пошила у дурні" своїх суперниць. В одному з моментів капітан збірної України віддала швидше за все найкращу передачу у сезоні після яскравого обманного руху.
Відео передач Ягупової