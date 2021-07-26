Українку Єлістратову відсторонили від змагань на Олімпіаді: є підозра на допінг

Триатлоністка Юлія Єлістратова тимчасово відсторонена від участі в змаганнях. Таким чином, спортсменка не зможе взяти участь в Іграх XXXII Олімпіади в Токіо.

Інформацію про відсторонення Єлістратової від змагань підтвердили в НОК України з посиланням на інформацію від Всесвітньої агенції з тестування.

Варте уваги Олімпійська надія України: чи встановить Ярослава Магучіх рекорд та виграє золоту медаль

Однак в НОК відмовляються називати причини відсторонення, посилаючись на конфіденційність інформації до завершення розгляду справи.

Видання Triathlon Today пише, що причиною відсторонення Єлістратової є допінг – еритропоетин (EPO). Позитивним став її тест, який спортсменка здала 5 червня на Кубку Європи з триатлону в Дніпрі. Вона тоді здобула перемогу.

Єлістратова мала стартувати на змаганнях 27 липня (старт о 00:30 за київським часом).

Спортсменка ще може оскаржити результат тесту. Але на Олімпіаді точно не виступить.