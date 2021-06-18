Українки зібрали весь комплект нагород на чемпіонаті Європи з боротьби

У Самокові (Болгарія) триває кадетський чемпіонат Європи. У четвер, 17 червня, відбувся ряд медальних поєдинків за участю українок.

Медальний врожай України

Так Марія Єфремова (49 кілограм) впевнено виграла "золото", перемігши у фіналі туркеню Севім Акбас (10:2). На жаль, програла свій фінал Дарія Константинова (65 кг). Вона поступилася угорці Еніко Елекеш (1:11).

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У поєдинках за "бронзу" українки домоглися успіху в двох випадках з трьох. Виграли медалі Єлизавета Кулаковська (43 кг) і Юлія Пахнюк (57 кг). Програла Марія Зенкіна (73 кг).

Зазначимо також, що українки також пробилися у два фінали. Боротися за "золото" ще будуть Анастасія Польська (40 кг) та Ірина Бондар (61 кг).