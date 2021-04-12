Українські тенісистки опустилися в світовому рейтингу WTA

Жіноча тенісна асоціація (WTA) представила оновлений рейтинг спортсменок станом на 12 квітня. Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла за собою п'яте місце.

У порівнянні з минулим тижнем опустилися вниз Даяна Ястремська, Катаріна Завацька, Леся Цуренко, Ангеліна Калініна і Дарія Снігур. Зберегли позиції Марта Костюк і Катерина Козлова.

До теми Світоліна отримала розкішний подарунок від Монфіса після обручки за 700 тисяч євро: фото

Українки в рейтингу WTA станом на 12 квітня

У верхній частині рейтингу відбулася лише одна зміна: Петра Квітова вибила з першої десятки Кікі Бертенс.

16-17 квітня Еліна Світоліна, Марта Костюк, Катаріна Завацька і сестри Кіченок зіграють за збірну України проти Японії в Кубку Біллі Джин Кінг.