Українки провалили спринт на останньому етапі Кубка світу з біатлону, перемога Екхофф

У шведському Естерсунді стартував останній етап Кубка світу з біатлону. Першою гонкою став жіночий спринт. Українки показали невдалий результат.

Україну в цій гонці представляло п'ятеро біатлоністок – Олена Підгрушна, Юлія Джима, Валя Семеренко, Дарія Блашко та Анастасія Меркушина.

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Але поборотися за подіум їх не вдалося. Жодна з них не відстрілялася начисто, а відставання від першого місця склало більше, аніж одну хвилину.

Найкращою з українок стала Олена Підшрушна. Вона фінішувала на 35-у місці і єдина принесла залікові очки для нашої команди. Натомість Юлія Джима, Валентина Семеренко та Дарія Блашко зуміли пробитися у гонку-переслідування.

Невдало для себе виступила Анастасія Меркушина. Вона показала лише 78-й результат. Таким чином сезон для неї закінчено.

Перемогу у гонці здобула норвежка Тіріл Екхофф. При цьому що після стрільби стоячи з одним промахом вона вийшла другою. Але вже на трасі обійшла італійку Доротею Вірер, яка чисто провела обидві стрільби. Третьою фінішувала ще одна норвежка Інгрід-Ландмарк Тандреволд.

1. Тіріл Екхофф (0+1) 18:44,6

2. Доротея Вірер (0+0) +2,5

3. Інгрід-Ландмарк Тандреволд (0+0) +6,7

...

35. Олена Підгрушна (1+0) +1:09,3

41. Юлія Джима (1+1) +1:19,2

44. Валентина Семеренко (0+1) +1:22,6

54. Дарія Блашко (1+1) +1:36,6

78. Анастасія Меркушина (2+1) +2:21,6

У п'ятницю, 19 березня, також відбудеться чоловічий спринт.