Українки провалили останню гонку року: шведка Еберг оформила переможний дубль

Четвертий етап Кубку світу з біатлону завершується гонками з масовим стартом. Відразу трьом українкам вдалося потрапити до тридцятки найкращих.

Неймовірна боротьба на останньому колі

Принцип відбору до мас-старту: топ-25 загального заліку Кубка світу потрапляють автоматично, а ще п'ять спортсменів відбираються за рахунок найкращих показників на цьому етапі.

Варте уваги Вперше за три роки до мас-старту пробилася рекордна кількість українок

Шведка Ельвіра Ебер здобула неймовірну перемогу в останньому мас-старті року. Вона знову вражає своєю неймовірною швидкість. навіть дві хиби не були для неї перешкодою. Француженка Жулья Сімон перемогла на останніх метрах росіянку та здобула "срібло". А представниця РФ фінішувала третьою.

Невдача українок

На старти першого масового старту сезону вийшли одразу троє українок. Проте продемонструвати в хороших результатів їм не вдалося.

На 26-му місці фінішувала Дар'я Блашко. Українка не зуміла закрити всі мішені на першому рубежі та відправилася на штрафне коло. Блашко аналогічно відпрацювала на другій стрільбі. На стійці дива не сталося, Блашко знову схибила по одному разу на стрільбі стоячи.

Юлія Джима чисто відпрацювала на першому вогневому рубежі. Після другої лежки українка відправилася на два штрафних кола. На третьому вогневому рубежі Юлія відпрацювала з нулем. На останній стійці Джима не закрила жодної мішені. Українка у підсумку завершила гонку на 28-й позиції.

Олена Білосюк не зуміла продемонструвати ідеальну стрільбу, якою вона тішила вболівальників у попередніх гонках. На першій лежці біатлоністка двічі схибила. Вона покращила свій результат за рахунок вдалої стрільби на останній лежці.

Та на першій стрільбі вона схибила одного разу та опинилася на передостанньому місці. На останній стрільбі Білосюк відправилася на штрафне коло. Олена фінішувала на 30-му місці.

Результати жіночого мас-старту

1.Ельвіра Еберг (Швеція, 1+1+0+0) 35:21.7

2.Жулія Сімон (Франція, 0+0+1+1) +10.7

3.Крістіна Рєзцова (Росія, 0+0+1+1) +12.1

...

26. Дар'я Блашко (1+1+1+1) +3:22.5

28. Юлія Джима (0+2+0+5) +4:05.8

30.Олена Білосюк (2+0+1+1) +5:12.6