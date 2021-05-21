Українки Демко та Чудик – чемпіонки Європи U-23 з боротьби

Збірна України завоювала ряд медалей на чемпіонаті Європи U-23 з жіночої боротьби в Північній Македонії.

Христина-Зоряна Демко у вазі до 55 кілограм завоювала "золото". Демко перемогла росіянку Олександру Скіренко – 12:1.

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Оксана Чудик завоювала золоту медаль у вазі до 68 кілограм. Вона здолала росіянку Вусалу Парфіановіч – 3:2.

Бронзову медаль завоювала Лілія Маланчук у ваговій категорії до 50 кілограм. Маланчук у фіналі перемогла німкеню Лізу Ерсель – 6:0.

Соломія Винник також виграла "бронзу" у вазі до 59 кілограм. Вона подолала німкеню Анну Нюрнбергер – 14:4.

Раніше збірна України завоювала три медалі з вільної боротьби. Чемпіонат в Македонії пройде з 17 по 23 травня.