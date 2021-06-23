Українка Цуренко вийшла у фінал кваліфікації Вімблдону-2021

Українка Леся Цуренко вийшла до третього кола кваліфікації Вімблдону. У матчі другого раунду вона обіграла британку Тару Мур – 6:4, 6:1.
Леся Цуренко – Тара Мур 2:0 (6:4, 6:1)
До слова Стаховський і Марченко вилетіли з Вімблдону
Матч тривав 1 годину і 4 хвилини. Леся оформила 1 ейс, реалізувала 6 шансів на брейк з 8 і допустила 3 подвійні помилки. 28-річна Мур 2 рази подала навиліт при 6 подвійних помилках і 3 реалізованих брейк-поінтах з 5.
За місце в основі Вімблдону Цуренко зіграє проти китаянки Яфан Ванг. У двох попередніх зустрічах українка двічі здобула перемогу.
- Раніше свої матчі 1/4 фіналу зіграли українки Катерина Бондаренко та Катаріна Завацька.