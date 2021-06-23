Менді Мінелла – Катерина Бондаренко 1:2 (2:6, 6:2, 1:6)

До теми Вімблдон-2021: українець Марченко вийшов в 1/2 фіналу кваліфікації

Досвідчена українська тенісистка впевнено розпочала матч, повівши 3:0. Катерина не збавила обертів та розбила суперницю 6:2.

У другій партії Катерина втратила контроль над матчем: три брейки Мінелли дозволили їй зрівняти рахунок по сетах.

У вирішальному сеті Бондаренко оформила два брейки та розгромила суперницю.

Юлія Грабер – Катаріна Завацька 2:0 (6:2, 6:3)

Завацька провела на Вімблдоні трішки більше години. На старті матчу Грабер та Завацька обмінялися брейками, після чого австрійка дотиснула Катаріну.

У другому сеті Юлія Грабер ще двічі виграла подачу Завацької та з першої спроби подала на матч.