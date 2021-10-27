Українка Цуренко розбила росіянку на тенісному турнірі WTA в Румунії
Джерело:24 канал
Українська тенісистка Леся Цуренко пробилася до чвертьфіналу турніру WTA у румунському місті Клуж-Напока. В 1/8 фіналу Цуренко розбила росіянку Анастасію Гасанову.
Леся Цуренко – Анастасія Гасанова 2:0 (6:2, 7:5)
До речі Ястремська перемогла Козлову в українському дербі на турнірі в Італії
Поєдинок Цуренко та Гасанової тривав майже дві години.
У першій партії натяку на боротьбу не було. Сет тривав усього пів години й Цуренко завдяки трьом брейкам розбила суперницю.
Російська тенісистка зуміла нав'язати боротьбу в другій партії. Тенісистки обмінялися брейками у середині сету, після чого Цуренко вирвала перемогу наприкінці партії.
Окрім Цуренко, у чвертьфіналі зіграє ще одна представниця України. Ангеліна Калініна в 1/8 фіналу обіграла Анну-Лену Фрідзам з Німеччини.
Призовий фонд турніру WTA 250 у Румунії складає понад 200 тисяч доларів.