Українка Цуренко розбила росіянку на тенісному турнірі WTA в Румунії

Українська тенісистка Леся Цуренко пробилася до чвертьфіналу турніру WTA у румунському місті Клуж-Напока. В 1/8 фіналу Цуренко розбила росіянку Анастасію Гасанову.

Леся Цуренко – Анастасія Гасанова 2:0 (6:2, 7:5)

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Поєдинок Цуренко та Гасанової тривав майже дві години.

У першій партії натяку на боротьбу не було. Сет тривав усього пів години й Цуренко завдяки трьом брейкам розбила суперницю.

Російська тенісистка зуміла нав'язати боротьбу в другій партії. Тенісистки обмінялися брейками у середині сету, після чого Цуренко вирвала перемогу наприкінці партії.

Окрім Цуренко, у чвертьфіналі зіграє ще одна представниця України. Ангеліна Калініна в 1/8 фіналу обіграла Анну-Лену Фрідзам з Німеччини.

Призовий фонд турніру WTA 250 у Румунії складає понад 200 тисяч доларів.