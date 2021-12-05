Українка Старікова – переможниця кейріну у Лізі чемпіонів: відео яскравого фіналу

Завершився останній етап Ліги чемпіонів із велотреку. Олена Старікова перемогою у кейріні поставила красиву крапку у сезоні.

Спекотна боротьба за нагороду

Кейрін у Лондоні став останньою дисципліною для жінок-трековиків у цьому сезоні на Лізі чемпіонів. На жаль, через погіршення ситуації з коронавірусом останній етап турніру у Тель-Авів (Ізраїль) був скасований, тому усі спортсмени виклались на повну у Великій Британії.

До теми Друга у кейріні, перемога над чемпіонкою Олімпіади: як Старікова виступила у Лізі чемпіонів

Вдруге за два дні класний виступ продемонструвала Олена Старікова – єдина з українок, яка виступала у Лізі чемпіонів.

Заїзд українки у спринті відкрив четвертий етап Ліги чемпіонів. Суперницями Олени стали мексиканка Юлій Вердуго та росіянка Яна Тищенко. Обидві залишились за спинами Старікової після завершення гонки.



Жіночий кейрін / Фото UCI Track Champions League

Наша спортсменка пробилась у півфінал, де поступилась все тій же лідерці спринту з Німеччини Еммі Гітце. Відставання склало лише 0.024 секунди. Українка ледь не вирвала перемогу у німкені.

Третьою у цьому заїзді стала литовська гонщиця Сімона Крупецкайте. Для неї ця гонка стала останньою у кар'єрі, спортсменка попрощалась з треком.

Мажорна крапка Старікової у Лізі чемпіонів

Емма Гітце у фінальному заїзді на долю секунди випередила олімпійську чемпіонку з Канади Келсі Мітчелл.

Після спринту дівчата вийшли на трек позмагатись у кейріні. Вже у першому заїзді Старікова потрапила у боротьбу з все тою ж Гітце, також у її старті була мексиканка та дві росіянки.

Олена поступилась Еммі лише 0.001 секунди та кваліфікувалась у фінал другою. У вирішальному заїзді брали участь лише найкращі – Старікова, Гітце, Мітчелл, Фрідріх, Байона та Сато.

Українка завдяки грамотній тактиці усю гонку проїхала першою. Мітчелл спробувала нав'язати боротьбу, але цього разу Олена взяла реванш за поразку у фіналі Олімпіади-2020. Відрив українки від суперниці з Канади склало 0.039 секунди.

Відео переможного заїзду Старікової

Третьою фінішувала Марта Байона. У двох німкень Леї Фрідріх та Емми Гітце, які протягом усієї Ліги чемпіонів вели боротьбу за перше місце, вже не вистачило сил на останній ривок – 4 та 6 місця відповідно.



Гітце та Фрідріх / Фото UCI Track Champions League

За підсумками чотирьох етапів Ліги чемпіонів переможницею заліку спринту стала Емма Гітце з Німеччини. Старікова замкнула п'ятірку найкращих.

Топ-5 найкращих за підсумками Ліги чемпіонів серед жінок (в очках)

Емма Гітце (Німеччина) – 128 Леа Фрідріх (Німеччина) – 118 Келсі Мітчелл (Канада) – 102 Марта Байона (Колумбія) – 86 Олена Старікова (Україна) – 84



Переможці дисциплін / Фото UCI Track Champions League

У чоловічому спринті рівних не було нідерландцю Гаррі Лаврейсену. Перемогу за підсумками гонки на витривалість отримала британка Кеті Арчибальд. А нагороду у цій дисципліні серед чоловіків отримав Гевін Гувер із США.