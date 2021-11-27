Українка Снігур виграла турнір у Дубаї: талановита тенісистка розтрощила суперницю у фіналі
Джерело:24 канал
Українська тенісистка Дарія Снігур стала переможницею турніру ITF у Дубаї (ОАЕ). У фіналі талановита тенісистка впевнено перемогла словачку Крістіну Кучову.
Дарія Снігур – Крістіна Кучова 2:0 (6:3, 6:0)
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Фінальний поєдинок на турнірі в Дубаї тривав менше, аніж годину. Боротьба на корті точилася тільки в першому сеті.
Снігур першою вийшла вперед у третьому геймі, але Кучова відповіла зворотним брейком. У п'ятому геймі Крістіна вдруге капітулювала на власній подачі, що дозволило Снігур виграти партію.
У другому сеті боротьби на корті взагалі не було. Снігур виграла всі шість геймів – три на своїй подачі та стільки ж на подачі суперниці.
Цікаво, що за весь сет Кучова не заробила жодного гейм-пойнту чи брейк-пойнту.
Досягнення Снігур
- 19-річна українська тенісистка вже здобула 6 титулів ITF. У рейтингу WTA Дарія посідає 183 місце. За даними WTA, її кар'єрні призові вже складають понад 70 тисяч доларів.
- У 2019 році Снігур перемогла на юніорському Вімблдоні та стала тільки другою українкою, яка тріумфувала у Лондоні. До неї це зробила Катерина Бондаренко.