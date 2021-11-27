Українка Снігур виграла турнір у Дубаї: талановита тенісистка розтрощила суперницю у фіналі

Українська тенісистка Дарія Снігур стала переможницею турніру ITF у Дубаї (ОАЕ). У фіналі талановита тенісистка впевнено перемогла словачку Крістіну Кучову.

Дарія Снігур – Крістіна Кучова 2:0 (6:3, 6:0)

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Фінальний поєдинок на турнірі в Дубаї тривав менше, аніж годину. Боротьба на корті точилася тільки в першому сеті.

Снігур першою вийшла вперед у третьому геймі, але Кучова відповіла зворотним брейком. У п'ятому геймі Крістіна вдруге капітулювала на власній подачі, що дозволило Снігур виграти партію.

У другому сеті боротьби на корті взагалі не було. Снігур виграла всі шість геймів – три на своїй подачі та стільки ж на подачі суперниці.

Цікаво, що за весь сет Кучова не заробила жодного гейм-пойнту чи брейк-пойнту.

Досягнення Снігур