Українка Олександра Яковенко здобула дві медалі на чемпіонаті Європи з бразильського джиу-джитсу

Українка Олександра Яковенко вдало виступила на чемпіонаті Європи з бразильського джиу-джитсу. У своїй категорії спортсменка здобула золото, а в абсолютному дивізіоні – бронзу.

Олександра Яковенко – одна з найяскравіших представниць бразильського джиу-джитсу в Україні. У свої 16 років Олександра є чемпіонкою світу, багаторазовою переможницею чемпіонатів України та амбасадоркою української Ліги TMS.

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20 лютого Олександра представляла свою країну на чемпіонаті Європи найпрестижнішої федерації IBJJF. Дівчина провела два поєдинки та здобула в них дострокові перемоги, здобувши золото у категорії "юніори/сині пояси".

"Коли я тільки-но почала виступати, я дивилася, як борються юніори на чемпіонаті Європи IBJJF. І дуже чекала віку, коли теж можу тут виступити. До категорії "юніори" я потрапила минулого року, але через пандемію чемпіонат було скасовано. І цього року нарешті моя мрія збулася, – розповіла Олександра Яковенко.

Після цього Олександра заявилася в абсолютний дивізіон, де на неї чекали важчі суперниці. Там вона виборола бронзову медаль.