Українка Марущак стала першою абсолютною чемпіонкою світу з важкої атлетики
Джерело:24 канал
Аліна Марущак стала першою в історії України абсолютною чемпіонкою світу з важкої атлетики. Українка виграла три "золота" на чемпіонаті світу у Ташкенті (Узбекистан).
Україна в сумі "взяла" 248 кілограмів
Марущак вдалося стати абсолютною чемпіонкою у ваговій категорії до 81 кілограма. Під час чемпіонату світу українка виявилася найкращою у ривку та поштовху.
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Перше так зване мале "золото" Марущак принесла Україні у ривку, взявши 113 кілограмів. Аліна на 5 кілограмів перевершила суперницю з Південної Кореї.
Відео вирішального ривку Марущак
У поштовху Марущак знову стала найкращою, взявши 135 кілограмів у другій спробі. Тим сами українка виграла друге мале "золото".
У сумі чинна чемпіонка Європи Марущак продемонструвала результат 248 кілограмів, що й принесло їй трете "золото" та перемогу на чемпіонаті світу.
Відео вирішального поштовху Аліни Марущак
Чемпіонат світу з важкої атлетики, результати
1. Аліна Марущак (Україна) 248 кілограмів
2. Валерія Рівас (Колумбія) 239 кілограмів
3. Ісеул Кім (Південна Корея) 238 кілограмів
- Марущак стала першою українською жінкою в історії, яка виграла усі три титули – у ривку, поштовху й двоборстві на одному чемпіонаті світу.
- До неї це вдавалося лише Тимуру Таймазову у 1994 році. Також перемога Марущак стала першою для України у двоборстві за 18 років. До неї подібний титулу у 2003 році здобула Наталія Скакун.