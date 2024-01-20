Українка потиснула руку росіянці: пропагандисти країни-агресорки скористалися ситуацією

У першому раунді юніорського Відкритого чемпіонату Австралії українка Єлизавета Котляр зустрічалася з "нейтральною" Владою Мінчевою. Після поєдинку стався епізод, який підхопили російські пропагандисти.

В рамках юніорського турніру Australian Open 16-річна Єлизавета Котляр поступилася представниці країни-агресорки Владі Мінчевій. Після матчу українка підійшла до сітки та потисла руку росіянці, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Помилка, через яку українська тенісистка дуже шкодує

Цей епізод одразу підхопили пропагандистські ЗМІ. Вони почали тиражувати фотографію рукостискання, назвавши подію "маленькою перемогою".

На юніорському Australian Open жодної політики — росіянка Влада Мінчева та українка Єлизавета Котляр потиснули один одному руки. Зустріч виграла російська тенісистка з рахунком 6:2, 6:4. А українська тенісистка не побоялася наслідків — це маленька, але теж дуже важлива перемога!,

– написали пропагандисти у своїх ЗМІ.

Рукостискання Котляр та Мінчевої / скриншот з трансляції

Зазначимо, що росіяни скористалися хвилюванням та недосвідченістю нашої тенісистки. Після матчу це підтвердив батько Єлизавети. Вона вперше брала участь у турнірах такого рівня, а тому на автоматі виконала післяматчевий ритуал.

Це безумовно була помилка, через яку Ліза дуже шкодує і запевняє, що ніколи більше не дозволить нічого подібного. Завжди пам’ятатиме, хто є хто. Насправді вона щира патріотка України, завжди була такою, є і залишиться в майбутньому,

– розповів Костянтин Котляр.

Єлизавета Котляр продовжить виступи на юніорському Australian Open у парній сітці. Там вона змагатиметься разом із полькою Монікою Станкевич.