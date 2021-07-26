Українка Каміла Конотоп зупинилася за крок від медалі на Олімпійських іграх
Джерело:24 канал
На Олімпійських іграх-2020 стартували змагання з важкої атлетики серед жінок у ваговій категорії до 55 кілограмів. Українка Каміла Конотоп була близька, щоб здобути медаль.
Конотоп у топ-5 Олімпійських ігор
Медалі у важкій атлетиці розігруються за підсумком двох вправ – ривок та поштовх. Спортсменки мають по три спроби у кожній вправі.
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У ривку 20-річна українка продемонструвала 4 результат. Каміла у ривку взяла 94 кілограми з другої спроби. У третій спробі вона замовила 96 кілограмів, але не змогла взяти вагу.У ривку перемогла Муаттар Набієва з Азербайджану, яка взяла 98 кілограмів і встановила олімпійський рекорд!
У поштовху Конотоп спершу взяла 106 кілограмів, після чого – 110. В останній спробі українка замовила 112 кілограмів і впоралася з вагою.
Сумарний результат Конотоп склав 206 кілограмів. Слід зауважити, що з результатом 208 кілограмів Камілі вдалося стати чемпіонкою Європи.
На жаль, українській дебютантці Олімпіади не вдалося зачепитися за медаль. У ривку вона посіла тільки 7 сходинку.У ривку філіппінка Діас Хіділін встановила олімпійський рекорд, взявши в останній спробі 127 кілограмів. Це принесло їй "золото" Олімпіади-2020.
Результати у важкій атлетиці
1. Діас Хіділін (Філіппіни) – 224 кг
2. Ляо Цююнь (Китай) – 223 кг
3. Зульфия Чиншанло (Казахстан) – 213 кг
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5. Каміла Конотоп (Україна) – 206 кг
- На відміну від чемпіонату світу і чемпіонату Європи, на Олімпійських іграх не передбачено окремих медалей за ривок і поштовх.