Українка Каміла Конотоп зупинилася за крок від медалі на Олімпійських іграх

На Олімпійських іграх-2020 стартували змагання з важкої атлетики серед жінок у ваговій категорії до 55 кілограмів. Українка Каміла Конотоп була близька, щоб здобути медаль.

Конотоп у топ-5 Олімпійських ігор

Медалі у важкій атлетиці розігруються за підсумком двох вправ – ривок та поштовх. Спортсменки мають по три спроби у кожній вправі.

Варте уваги На Олімпіаді неочікувано перенесли змагання українців: причина

У ривку 20-річна українка продемонструвала 4 результат. Каміла у ривку взяла 94 кілограми з другої спроби. У третій спробі вона замовила 96 кілограмів, але не змогла взяти вагу.

У ривку перемогла Муаттар Набієва з Азербайджану, яка взяла 98 кілограмів і встановила олімпійський рекорд!

У поштовху Конотоп спершу взяла 106 кілограмів, після чого – 110. В останній спробі українка замовила 112 кілограмів і впоралася з вагою.

Сумарний результат Конотоп склав 206 кілограмів. Слід зауважити, що з результатом 208 кілограмів Камілі вдалося стати чемпіонкою Європи.

На жаль, українській дебютантці Олімпіади не вдалося зачепитися за медаль. У ривку вона посіла тільки 7 сходинку.

Результати у важкій атлетиці

У ривку філіппінка Діас Хіділін встановила олімпійський рекорд, взявши в останній спробі 127 кілограмів. Це принесло їй "золото" Олімпіади-2020.

1. Діас Хіділін (Філіппіни) – 224 кг

2. Ляо Цююнь (Китай) – 223 кг

3. Зульфия Чиншанло (Казахстан) – 213 кг

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5. Каміла Конотоп (Україна) – 206 кг