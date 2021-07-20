Україні прогнозують 8 золотих медалей на Олімпіаді-2020

Українські спортсмени готуються до Олімпійських ігор в Токіо, які стартують 23 липня. А експерти вже прогнозують, скільки медалей можуть здобути українські спортсмени.

Аналітична компанія Gracenote дослідила виступи спортсменів з часів останньої Олімпіади у 2016 році. І склала свій віртуальний медальний залік, врахувавши, скільки медалей може здобути кожна з країн.

Україна може здобути на Олімпіаді-2020 одразу 21 медаль, 8 з яких – золоті (ще 5 срібних та 8 бронзових).

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Найбільше медалей прогнозують збірній США – загалом 96, 40 з яких – золоті. Китай на другому місці в цьому списку з 66 медалями (33 золоті нагороди).

При цьому в Gracenote відзначають, що результати Олімпіади-2020 можуть бути більше непередбачувані, аніж в попередні роки. Все через вплив пандемії коронавірусу на спортсменів.

Варто відзначити, що в Gracenote дещо неправильно побудували медальний залік. Адже при формуванні таблиці спочатку враховується кількість золотих медалей, після цього срібних, і тоді бронзових, а не загальна кількість нагород. Натомість вони врахували загальну кількість нагород, через що вивели Олімпійський комітет РФ на друге місце, а не Китай. Хоча навіть та ж Японія може здобути більше золотих нагород, аніж атлети, які змушені виступати без власного прапора та гімну.

Експерти з Favbet теж схиляються до думки, що США виграють медальний залік. Такий результат оцінений коефіцієнтом 1,1. А от щодо золотих медалей українців, то там оптимізму дещо менше. На те, що Україна здобуде чотири і більше золотих нагород, у Favbet виставили коефіцієнт 2,65, натомість що золотих медалей буде три чи менше – 1,44.

Та й загалом Україна може розраховувати на 15 медалей. На Favbet тотал виграних медалей більше 14,5 – коефіцієнт 1,82. На тотал виграних медалей менше 14,5 – 1,92.