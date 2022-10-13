В Україні перенесли ще один футбольний матч через загрозу ракетних обстрілів

Чемпіонат України з футболу доводиться проводити в постійній загрозі ракетних ударів зі сторони російських окупантів. Це впливає і на календар змагань. Тож деякі матчі доводиться переносити.

У сьомому турі УПЛ Зоря мала приймати Колос в суботу, 15 жовтня. Гра мала розпочатися о 15:00. Але гру вирішили перенести на невизначений термін.

Варте уваги Футболіст Реала отримав браслет з "Азовсталі" від хлопчика, який утратив батьків у Маріуполі

Зміни внесли й в матч, в якому Металіст 1925 прийматиме Львів. Ця гра теж була запланована на суботу, 15 жовтня. Матч відбудеться в цей день, але не в Києві на НСК "Олімпійський", а в Ковалівці на стадіоні "Колос" і розпочнеться о 13:00. Все через те, що в Києві оголосили заборону на проведення футбольних матчів.

Варто відзначити, що в Ковалівці в п'ятницю, 14 жовтня, мав відбутися матч Чорноморець – Кривбас. Але за погодженням обох клубів, гру перенесли через загрозу ракетних ударів . Вони зіграють аж 2 грудня 2022 року.

Це вже вдруге матч Металіст 1925 переносять через загрозу ракетних ударів. В понеділок, 10 жовтня, харківська команда мала зіграти проти Олександрії в Києві на НСК "Олімпійський". Але в цей день російська армія завдала масованого ракетного удару по всій території України, у тому числі декілька ракет були запущені по Києву. Тож матч тоді перенесли.