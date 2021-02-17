В Україні дозволили проводити матчі з вболівальниками на трибунах

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні прийняв рішення, за яким дозволив вболівальникам відвідувати спортивні події. Перші матчі з глядачами можуть відбутися вже 18 лютого.

Причиною для повернення глядачів на трибуни стало те, що Україна переходить до жовтої зони карантину. Але в ній зроблено послаблення, у порівнянні з попередніми обмеженнями. У тому числі для спортивних подій.

"Це базовий рівень для всієї країни, поки ми не досягнемо зеленого. У ньому діють ті обмеження, які всім зрозумілі. Які діють в країні після жорстких зимових карантинних обмежень. Більш того, ми навіть зробили послаблення. Наприклад, дозволено проведення масових заходів – культурних, спортивних, якщо для однієї особи передбачатимуться 4 квадратні метри площі, або з наповненістю залу до 50%. Проведення матчів командних ігрових видів спорту – можуть бути присутні на трибунах, але з певними обмеженнями кількості місць", – заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Відповідно до постанови Кабміну з 18 лютого в Україні дозволяється проведення офіційних спортивних заходів, а також матчів командних ігрових видів спорту професійних клубів з глядачами із заповнюваністю арен не більше ніж 50% місць. Мова йде про те, що місця поруч (справа, зліва, спереду та позаду) мають бути вільні.

Крім того, обов'язковими умовами стануть дотримання учасниками відповідних санітарних та протиепідемічних норм і проведення щоденного контролю за станом здоров'я спортсменів.

Додамо, що першим матчем, який може відбутися за участі вболівальників, може стати гра Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи. Команда зіграє в Києві проти бельгійського Брюгге саме 18 лютого.

Окрім того, на 18 лютого заплановані два хокейні матчі – в Дружківці Краматорськ прийме Крижаних Вовків, а в Херсоні Дніпро зіграє проти Сокола.

А вже 20 лютого в київському Палаці спорту Збірна України з баскетболу зіграє матч відбору на Євробаскет проти Словенії. Тут же 22 лютого відбудеться матч проти Угорщини.

На 20-22 лютого заплановані й матчі УПЛ.