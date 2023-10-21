У Нганну є козирі проти Ф'юрі: український супертяж готував зірку ММА до бою з "Жадібним пузом"

Український боксер надважкої ваги Олександр Захожий не поступається габаритами британцю Тайсону Ф'юрі. Тож не дивно, що українець опинився в тренувальному таборі Френсіса Нганну.

Все менше часу залишається до поєдинку в Саудівській Аравії, в якому зустрінуться володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі та ексчемпіон UFC Френсіс Нганну. Бійці вже завершили підготовку до цього неординарного поєдинку.

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Захожий: Поєдинок буде дуже цікавим, з нотками UFC

У тренувальному таборі камерунця працював український боксер Олександр Захожий. Він розповів, як опинився спаринг-партнером Нганну.

Для мене не було великою несподіванкою отримати пропозицію приєднатися до табору Френсіса. Об’єктивно розглядаючи, з урахуванням мого зросту й швидкості, немає кращого спаринг-партнера у світі для підготовки до бою з Тайсоном Ф’юрі,

– зазначив Захожий.

На думку українця, ексчемпіона UFC не варто недооцінювати. Один потужний удар може стати фатальним для пихатого Ф'юрі.

"Френсіс, безумовно, є потужним бійцем. Його стиль включає прийоми, які характерні для UFC. Не можу розповісти деталі підготовки, але я вважаю, поєдинок буде дуже цікавим, з нотками UFC.

Френсіс дійсно володіє потужним ударом, який може стати його тузом в рукаві проти Тайсона. Проте, бокс – це не лише про фізичну силу. Тактика, стратегія та психологічна стійкість також грають велику роль.

Не можна розглядати цей бій через призму одного удару. Не будемо забувати, що Френсіс є чемпіоном світу з UFC, тому не треба його недооцінювати", – розповів Захожий.

Що відомо про Олександра Захожого

Олександр Захожий народився 7 вересня 1993 року у Запоріжжі.

З юнацьких років захоплювався різними видами бойових мистецтв та рукопашного бою. Проте з 2016 року зосередився на боксі.

У червні 2017 року дебютував у професійному боксі, нокаутувавши в першому раунді грузина Давіта Ґоґішвілі.

Загалом українець провів на профі-рингу 18 поєдинків, у яких здобув 18 перемог, в тому числі 14 дострокових.

Зазначимо, що зріст Олександра становить 207 см, а розмах рух 209. "Жадібне пузо" поступається в зрості українцю – 205 см, але розмах рук переважає – 216 см.

В рейтингу BoxRec Захожий займає 91 місце серед боксерів хевівейту.