Українець Хаммо здобув "бронзу" на чемпіонаті світу з дзюдо

Збірна України здобула першу медаль на чемпіонаті світу з дзюдо, який триває в угорському Будапешті. На п'єдестал пошани підійнявся Яків Хаммо.

Хаммо зробив собі подарунок до дня народження

Яків Хаммо, який тільки 11 червня відсвяткував свій 27 день народження, зумів здобути бронзову медаль.

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Хаммо здобув медаль у ваговій категорії понад 100 кілограмів. У півфіналі Хаммо поступився представнику Бразилії Рафаелю Сілви. Останній бронзовий призер Олімпійських ігор 2012 та 2016 років.

Дивіться відео бою Хаммо – Сілва

У маленькому фіналі за бронзову нагороду українець переміг представника Грузії Гелу Заалішвілі. За 15 секунд до кінця часу українець провів прийом на іппон та достроково здобув перемогу.