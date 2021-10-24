Українець став переможцем міжнародного шахового турніру в США

Український гросмейстер Ілля Нижник здобув перемогу на міжнародному шаховому турнірі "15th Spice Cup 2021". Змагання проходили у місті у місті Клейтон, США.

Тріумфатор турніру в США

Турнір проходив у дев’ять турів. Нижник набрав 7 очок і одноосібно посів перше місце.

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На 0,5 балів від українця відстали угорський шахіст Беньямін Гледура, а також кубинець Юніескі Кесада Перес.

У 2020 Ілля став переможцем турніру “SPICE Cup”, що теж проходив у США.