Українець став переможцем міжнародного шахового турніру в США
24 жовтня 2021 , 15:20Читать новость на русском
Джерело:Українські шахи
Український гросмейстер Ілля Нижник здобув перемогу на міжнародному шаховому турнірі "15th Spice Cup 2021". Змагання проходили у місті у місті Клейтон, США.
Тріумфатор турніру в США
Турнір проходив у дев’ять турів. Нижник набрав 7 очок і одноосібно посів перше місце.
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На 0,5 балів від українця відстали угорський шахіст Беньямін Гледура, а також кубинець Юніескі Кесада Перес.