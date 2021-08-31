Українець не здивував Труа: Кухаревич може перейти до аутсайдера Бельгії

Форвард Микола Кухаревич нещодавно змінив львівський Руху у французьке Труа. Футболіст може не затриматись у Франції.

Їде набиратись досвіду

20-річний нападник таранного типу Микола Кухаревич може піти в оренду. Футболіст вже проходить медогляд у бельгійському Левені. На одного українця у чемпіонаті Бельгії може стати більше.

Цікаво дізнатись Трансфер динамівця Родрігеса в Італію зірвався, – журналіст

Левен планує орендувати українського гравця Труа терміном на один рік.

Якщо футболіст вдало пройде медичний огляд, то буде мати гарний шанс дебютувати у Бельгії вже у найближчому матчі проти Кортрейка (12 вересня). Левен після 6-ти турів Ліги Жупіле перебуває у зоні вильоту – 4 очка та лише 17 місце.

Цікаво, що Труа розпочав сезон у Франції ще гірше. Команда за чотири поєдинки здобула лише одне очко та логічно замикає турнірну таблицю Ліги 1.

Кухаревич лише у липні 2021 року став гравцем Труа, який виступає у елітній першості Франції. Микола провів за новий клуб два матчі у Лізі 1, у яких не відзначався результативними діями. Забивав лише на стадії підготовки до чемпіонату.

Контракт українця з французами розрахований до кінця червня 2026 року.

Труа цікавиться ж іншим українським нападником Динамо Владиславом Супрягою, якого активно сватали в Італію.