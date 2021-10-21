Українець Михайлюк дебютував за нову команду НБА з домашньої поразки

Українець Святослав Михайлюк розпочав свій четвертий сезон в НБА в команді Торонто Рапторс. Дебютний матч виявився невдалим – його команда програла вдома.

Михайлюк не потрапив до стартового складу Торонто на гру проти Вашингтона. Але на майданчик вийшов ще у першій чверті. Він же продовжив гру і в другій чверті, набравши свої єдині очки з гри, реалізувавши двоочковий кидок. Ще два очки у свій актив Михайлюк записав у третій чверті, коли реалізував штрафні кидки.

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У четвертій чверті українець на паркет не виходив.

Загалом Михайлюк зіграв 16 хвилин, за які набрав 4 очки та здійснив три підбирання. Всі три його спроби влучити з дальньої дистанції були хибними.

Торонто програло в домашньому матчі Вашингтону з рахунком 83:98.

Відеоогляд матчу Торонто – Вашингтон



Варто нагадати, що для Михайлюка Торонто стало четвертою командою в НБА. Він був обраний на драфті Лос-Анджелес Лейкерс у 2018 році. Але посеред сезону його обміняли в Детройт Пістонс. В березні 2021 року його обміняли в Оклахому-Сіті Тандер. Але вже у серпні 2021 року українець перебрався в Детройт.

Ще один українець в НБА Олексій Лень, який виступає за Сакраменто, матч проти Портленда не зіграв. А його команда перемогла на виїзді 121:124.