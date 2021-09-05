Українець Максим Крипак став найкращим спортсменом Паралімпіади-2020: скільки медалей він виграв

Паралімпіада-2020 закінчилася. Україна здобула 98 медалей. А найкращим спортсменом на турнірі став Максим Крипак.

На Паралімпіаді-2020 Максим Крипак завоював одразу сім медалей, п'ять з яких – золоті. Йому не було рівних у плаванні на дистанціях 100 метрів на спині, вільним стилем та батерфляєм, 200 метрів комплексом та 400 метрів вільним стилем. Також він здобув срібну нагороду на дистанції 50 метрів вільним стилем і бронзу в чоловічій естафеті 4x100 метрів вільним стилем.

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Крипак випередив білоруса Ігоря Бокі, в якого теж п'ять золотих медалей. Але більше його суперник нагород не завоював. Це вперше в історії Паралімпіад, коли найкращим спортсменом став українець.

Варто відзначити, що на Паралімпіаді-2020 українські спортсмени отримають від держави такі ж призові, як і призери Олімпіади-2020: 125 тисяч доларів за золото, 80 тисяч – за срібло та 55 тисяч – за бронзу. Таким чином за свій виступ Крипак повинен отримати 760 тисяч доларів.

Також в топ-25 мультимедалістів ще двоє українців. Плавець Андрій Трусов здобув шість медалей (дві золоті, три срібних та одна бронзова нагорода), а Ірина Мерешко – п'ять (дві золоті, дві срібні та одна бронзова нагорода). Вони теж представляли Україну в плаванні.

Саме плавці принесли Україні найбільшу кількість медалей на Паралімпіаді-2020 – 43 нагороди (14 золотих, 18 срібних та 11 бронзових медалей). Ще 24 медалі здобули легкоатлети (6 золотих, 15 срібних та 3 бронзових медалей).

Збірна України за час виступів у Токіо здобула 98 медалей – 24 золоті, 47 срібних та 37 бронзових. Це дозволило команді посісти шосте місце в медальному заліку. А за кількістю нагород Україна опинилася на п'ятому місці.

Для збірної України 98 нагород – це другий найбільш результативний показник Паралімпіад. Рекорд належить Ріо-2016, де українці здобули 117 медалей (41 золотих, 37 срібних та 39 бронзових нагород).