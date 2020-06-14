Українець Лунін провів найкращий матч у складі "Ов'єдо"
Матч 32 туру Сегунди проти "Понферрадіна" (0:0) став ювілейним 10-м для українського воротаря Андрія Луніна у складі "Ов'єдо".
Голкіпер став найкращим гравцем матчу за оцінкою SofaScore – 7,7. Це найвищий бал за матч для Луніна за період виступів у "Ов'єдо".
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"Ов'єдо" посідає 17-е місце в Сегунді, випереджаючи на одне очко "Депортіво", що знаходиться в зоні вильоту. У наступному турі 17 червня команда Луніна на своєму полі зустрінеться саме з "Депортіво".