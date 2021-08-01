Українець Теміров вийшов у півфінал Олімпіади: борець знищив титулованих суперників

Українець Ленур Теміров наблизився до омріяної медалі на Олімпійських іграх-2020. Теміров ефектно вийшов до півфіналу Ігор у Токіо.

Українець зупинив титулованих суперників

Ленур Теміров представляє Україну в греко-римській боротьбі у вазі до 60 кілограмів. Для Ленура це тільки друга Олімпіада в кар'єрі.

До слова Марина Бех-Романчук вийшла у фінал Олімпіади

На шляху до півфіналу наш борець зламав опір іменитих суперників. Спершу Теміров зупинив бронзового призера Олімпійських Ігор у Ріо та триразового призера чемпіонатів світу Ельмурата Тасмурадова з Узбекистану.

У чвертьфіналі Ленур не без проблем здолав представника Вірменії Армена Мелікяна. Останній – володар "золота" молодіжного чемпіонату світу-2019.

Наступний суперник Темірова – дворазовий чемпіон світу у вазі до 60 кілограмів японець Кенітіро Фуміта. Сутичка відбудеться 1 серпня і розпочнеться о 12:15 за київським часом.