Підкорив ще один вид спорту: українець Крикля став чемпіоном світу з тайського боксу
У Бангкоку відбувся поєдинок за титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC між українцем Романом Криклею та австралійцем Алексом Робертсом. Крикля здобув перемогу, нокаутувавши суперника.
Український боєць Роман Крикля став чемпіоном світу з тайського боксу. На арені Lumpinee Boxing Stadium у Бангкоку 32-річний уродженець Краснограда Харківської області нокаутував Алекса Робертса з Австралії, який до зустрічі з українцем володів титулом WBC в надважкій вазі.
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Крикля став королем двох видів спорту
Чемпіонський бій завершився вже в другому раунді, коли Крикля зловив опонента на контратаці. Роман зміг ухилитися від бічного удару Алекса, а потім вразити суперника влучним хуком у підборіддя.
Алекс Робертс як підкошений звалився на настил, а суддя в рингу відразу зупинив зустріч. Цей успіх дозволив українцеві стати королем двох видів спорту, об'єднавши титули чемпіона світу з кікбоксингу та муай-тай.
Що відомо про Романа Криклю
- Роман Крикля народився у місті Красноград Харківської області і є земляком зірки Челсі Михайла Мудрика.
- З 2011 року Роман почав виступати на професійному ринзі в боях з кікбоксингу, а також з тайського боксу (муай-тай) у важкій ваговій категорії.
- У різні роки українець ставав чемпіоном за версією Kunlun Fight, K-1, FEA WORLD GP.
- Перший титул чемпіона One Championship Крикля завоював у листопаді 2019 року, нокаутувавши марокканця Таріка Хабеза.