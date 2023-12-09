Підкорив ще один вид спорту: українець Крикля став чемпіоном світу з тайського боксу

У Бангкоку відбувся поєдинок за титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC між українцем Романом Криклею та австралійцем Алексом Робертсом. Крикля здобув перемогу, нокаутувавши суперника.

Український боєць Роман Крикля став чемпіоном світу з тайського боксу. На арені Lumpinee Boxing Stadium у Бангкоку 32-річний уродженець Краснограда Харківської області нокаутував Алекса Робертса з Австралії, який до зустрічі з українцем володів титулом WBC в надважкій вазі.

Читайте також: На кону може стояти титул: відомо, коли Гвоздик має повернутися до рингу

Крикля став королем двох видів спорту

Чемпіонський бій завершився вже в другому раунді, коли Крикля зловив опонента на контратаці. Роман зміг ухилитися від бічного удару Алекса, а потім вразити суперника влучним хуком у підборіддя.

Алекс Робертс як підкошений звалився на настил, а суддя в рингу відразу зупинив зустріч. Цей успіх дозволив українцеві стати королем двох видів спорту, об'єднавши титули чемпіона світу з кікбоксингу та муай-тай.

Що відомо про Романа Криклю