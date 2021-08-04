Наймолодший учасник у метанні молота з України Кохан посів 4 місце на Олімпіаді

На Олімпійських іграх у Токіо відбулись змагання з метання молота. Україну представляв 20-річний Михайло Кохан.

Не вистачило зовсім трішки

Чоловічий фінал минув не без українського сліду. Михайло Кохан був єдиним серед українців, хто змагався під "синьо-жовтим" прапором у метанні молота.

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Українець був наймолодшим учасником у цій дисципліні. За шість спроб Михайло показав четвертий результат та зупинився за крок до бронзової медалі у Токіо. Кохан із результатом 80.39 метра показав гарний результат на Олімпійських іграх.

Відразу дві медалі завоювали польські спортсмени. Олімпійським чемпіоном став Войцех Новіцкі. Поляк метнув молот на 82.52. Новіцкі оновив свій найкращий результат. "Срібло" здобув норвежець Ейвінд Хенріксен. Трійку призерів замкнув ще один поляк Павел Файдек.

Призери з метання молота

1. Войцех Новіцкі (Польща) – 82.52

2. Ейвінд Хенріксен (Норвегія) – 81.58

3. Павел Файдек (Польща) – 81.53

…

4. Михайло Кохан (Україна) – 80.39